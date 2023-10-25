В Архангельске пройдет финал проекта Arkhangelsk Music Search

В рамках масштабного фестиваля Arkhangelsk Music Weeks проходит конкурс Arkhangelsk Music Search, призванный познакомить талантливых молодых исполнителей с ведущими представителями музыкальной индустрии страны.
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