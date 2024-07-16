Все кладут эти 5 продуктов именно туда: что нельзя хранить в пластиковых контейнерах

Пластиковые контейнеры с крышками уже давно стали удобной альтернативой различным корзинам, банкам, коробкам и любой другой таре, в которой можно хранить предметы первой необходимости или даже продукты питания.
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