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Кухня и дом

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Свежие комментарии

  • Алексей
    Ха ха.Таже яичница,вид сбоку😁.Заголовок-отстой.Хватит есть по ут...
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Все кладут эти 5 продуктов именно туда: что нельзя хранить в пластиковых контейнерах

Все кладут эти 5 продуктов именно туда: что нельзя хранить в пластиковых контейнерах

﻿﻿Пластиковые контейнеры с крышками уже давно стали удобной альтернативой различным корзинам, банкам, коробкам и любой другой таре, в которой можно хранить предметы первой необходимости или даже продукты питания.

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