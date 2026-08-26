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UK Energy Bills to Hit Three-Year High as Gas Prices Surge

UK energy bills are set for a three-year high at the beginning of the winter, as higher gas prices due to the Iran war have prompted the energy regulator to raise the energy price cap on household costs by 4% for October through December.

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