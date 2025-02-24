Три года назад, 24 февраля 2022 года началась Специальная военная операция. В 5:45 утра президент России Владимир Путин выступил с обращением:.
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Три года назад, 24 февраля 2022 года началась Специальная военная операция. В 5:45 утра президент России Владимир Путин выступил с обращением:.