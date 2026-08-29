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Украина пытается присвоить героя Советского Союза

Украина пытается присвоить героя Советского Союза

Киевский режим продолжает циничные попытки переписать историю и присвоить героев, не имеющих никакого отношения к современной антироссийской идеологии.

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