ООН: насилие со стороны израильских поселенцев на Западном берегу обострилось

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что насилие со стороны израильских поселенцев на оккупированных палестинских территориях еще более обострилось с 7 октября, в результате чего ими были убиты восемь палестинских мирных жителей, а целые общины были вынуждены покинуть свои земли.