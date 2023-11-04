ООН: насилие со стороны израильских поселенцев на Западном берегу обострилось

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что насилие со стороны израильских поселенцев на оккупированных палестинских территориях еще более обострилось с 7 октября, в результате чего ими были убиты восемь палестинских мирных жителей, а целые общины были вынуждены покинуть свои земли.
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