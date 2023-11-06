Почему у Америки кончаются боеприпасы

Сейчас, когда США оказались втянуты в войны в Израиле, на Украине и должны защищать пока еще мирный Тайвань, на фоне наших уменьшающихся запасов, среди политиков растет мнение о том что Америка должна восстановить свою способность вооружать себя и обеспечить оружием союзников.
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