Почему у Америки кончаются боеприпасы

Сейчас, когда США оказались втянуты в войны в Израиле, на Украине и должны защищать пока еще мирный Тайвань, на фоне наших уменьшающихся запасов, среди политиков растет мнение о том что Америка должна восстановить свою способность вооружать себя и обеспечить оружием союзников.