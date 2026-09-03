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Газета.ру

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Лавров: принципы признания независимости Украины давно выкинуты на помойку

Лавров: принципы признания независимости Украины давно выкинуты на помойку

Принципы, на основе которых признавалась независимость Украины, были выкинуты на помойку. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме, передает РИА Новости.

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