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В Карачевском районе главу сельской администрации осудили за служебный подлог

В Карачевском районе главу сельской администрации осудили за служебный подлог

С января по апрель 2023 года, действуя из личной заинтересованности, обусловленной знакомством с осужденным к обязательным работам, внесла в ежемесячные табели учета отработанного времени заведомо ложные сведения о его количестве при фактическом о .

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