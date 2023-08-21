В Карачевском районе главу сельской администрации осудили за служебный подлог

С января по апрель 2023 года, действуя из личной заинтересованности, обусловленной знакомством с осужденным к обязательным работам, внесла в ежемесячные табели учета отработанного времени заведомо ложные сведения о его количестве при фактическом о .
С января по апрель 2023 года, действуя из личной заинтересованности, обусловленной знакомством с осужденным к обязательным работам, внесла в ежемесячные табели учета отработанного времени заведомо ложные сведения о его количестве при фактическом о .
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