Спиральная галактика UGC 9684 — фабрика звёзд

﻿﻿Вроде бы есть такая популярная музыкальная программа. Но сейчас речь идет об огромных воздушных шарах, очень горячих, в которых сосредоточена большая часть материи Вселенной, и в которых материя эволюционирует, приобретая очень широкие вариации, охватывающие почти половину периодической таблицы элементов Менделеева.