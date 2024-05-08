Спиральная галактика UGC 9684 — фабрика звёзд

Вроде бы есть такая популярная музыкальная программа. Но сейчас речь идет об огромных воздушных шарах, очень горячих, в которых сосредоточена большая часть материи Вселенной, и в которых материя эволюционирует, приобретая очень широкие вариации, охватывающие почти половину периодической таблицы элементов Менделеева.
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