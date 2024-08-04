Новый свидетель дал показания против обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе"

В ходе расследования уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» появился новый свидетель, который дал показания против ранее арестованного фигуранта - Мухаммада Шарипзоды, подтвердив его причастность к нападению на концертный зал.
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