Ну кто же знал, что тройкой правит пьяный кучер

виталий панов

Сколько плохого сделал для России этот алкаш-предатель Ельцин,что его место захоронения должно было быть где-нибудь там,где на месте захоронения стояла табличка с №,без Ф.И.О.,то есть безымянная! А вся "ельцинская семья" проклята на века!Хоть и говорят,что Ельцин первый Президент России,он этого не заслуживает! Настоящим Президентом был,есть и будет Владимир Владимирович Путин!Этот человек поднял Россию из той бездны,куда её отправил предатель Борька со своей продажной командой!