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Ну кто же знал, что тройкой правит пьяный кучер

Ну кто же знал, что тройкой правит пьяный кучер

Просто вспомним, как в одночасье (8 декабря 1991 года) ушёл могучий Советский Союз и вернулись в Россию нищета и бедность царских времён.

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Комментарии
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Игорь Максаков
..., и сказали принять, а не то уже гнев начинал выходить.....
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1 час.
Игорь Максаков
Кабзон великий человек! Будем помнить его как патриота России!!!
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1 час.
виталий панов
Сколько плохого сделал для России этот алкаш-предатель Ельцин,что его место захоронения должно было быть где-нибудь там,где на месте захоронения стояла табличка с №,без Ф.И.О.,то есть безымянная! А вся &quot;ельцинская семья&quot; проклята на века!Хоть и говорят,что Ельцин первый Президент России,он этого не заслуживает! Настоящим Президентом был,есть и будет Владимир Владимирович Путин!Этот человек поднял Россию из той бездны,куда её отправил предатель Борька со своей продажной командой!
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12 мин.
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