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Раскрыты «странности» готовившегося покушения на олигарха в Монако

Раскрыты «странности» готовившегося покушения на олигарха в Монако

Раскрыты «странности» готовившегося покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов в интервью KP.

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