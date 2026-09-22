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Рар: в ФРГ системные партии объединяют усилия, чтобы не допустить АдГ к власти

Рар: в ФРГ системные партии объединяют усилия, чтобы не допустить АдГ к власти

В Германии после региональных выборов обострились дискуссии о принципах формирования власти: системные партии пытаются сохранить действующий политический баланс и одновременно не допустить участия в управлении ни «Альтернативы для Германии» (АдГ), ни партии «Левые».

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