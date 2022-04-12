Следственным Управлением УМВД России по Тамбовской области закончено расследование уголовного дела о противоправной деятельности организованного преступного сообщества

Управлением наркоконтроля УМВД России по Тамбовской области совместно с коллегами из УФСБ региона в рамках проведения оперативных мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота наркотиков в период с ноября 2020 года по апрель 2021 года было установлено и задержано с поличным семь человек, занимавшихся преступной деятельностью по распространению наркотических средств на территории Тамбовской области и близлежащих областей.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело против депутата Верховной Рады В.А. Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении Галины Гуцол
- Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области
Свежие комментарии