Следственным Управлением УМВД России по Тамбовской области закончено расследование уголовного дела о противоправной деятельности организованного преступного сообщества

Управлением наркоконтроля УМВД России по Тамбовской области совместно с коллегами из УФСБ региона в рамках проведения оперативных мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота наркотиков в период с ноября 2020 года по апрель 2021 года было установлено и задержано с поличным семь человек, занимавшихся преступной деятельностью по распространению наркотических средств на территории Тамбовской области и близлежащих областей.