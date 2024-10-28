Минобороны рассказало о подвигах морских пехотинцев на Украине

Командир отделения БПЛА штурмового подразделения морской пехоты, гвардии младший сержант Павел Курило, участвовал в ликвидации огневой точки Вооруженных сил Украины и эвакуировал раненых российских военнослужащих в безопасное место.
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