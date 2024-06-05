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Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

ЕЭК опрашивает производителей лекарств по поводу барьеров входа на рынок ЕАЭС

ЕЭК опрашивает производителей лекарств по поводу барьеров входа на рынок ЕАЭС

Внимание Департамента антимонопольного регулирования Комиссии сконцентрировано на оценке комплекса факторов и потенциально вредных антиконкурентных стратегий, негативно влияющих на доступность лекарств для потребителей стран Союза.

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