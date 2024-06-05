ЕЭК опрашивает производителей лекарств по поводу барьеров входа на рынок ЕАЭС

Внимание Департамента антимонопольного регулирования Комиссии сконцентрировано на оценке комплекса факторов и потенциально вредных антиконкурентных стратегий, негативно влияющих на доступность лекарств для потребителей стран Союза.
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