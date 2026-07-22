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Мост через реку Черную в Балашихе отремонтируют в этом году

Мост через реку Черную в Балашихе отремонтируют в этом году

В микрорайоне Саввино в Балашихе состоялась встреча представителей администрации с жителями. Одной из главных тем стало состояние пешеходного моста через реку Черную, соединяющего микрорайон с деревней Пуршево.

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