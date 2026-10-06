Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Верите или нет»: Трамп заявил о приближении окончания конфликта на Украине

«Верите или нет»: Трамп заявил о приближении окончания конфликта на Украине

Россия и Украина близки к окончанию конфликта. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. При этом американский лидер оговорился, что со стороны признаки скорого завершения боевых действий могут быть незаметны.

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