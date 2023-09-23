Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Льюис Хэмилтон о прогрессе «Мерседеса»: «Вы видели, как «Астон Мартин» начал этот сезон, так что и они могут продвинуться вперед»

«Мы отстаем от «Ред Булл» на секунду. Это просто безумие. Как команду нас явно беспокоит необходимость сократить отставание перед следующим годом – а на данный момент мы все еще отстаем на секунду на такой трассе [как «Сузука»].

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх