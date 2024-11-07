В Смоленской области женщине пришлось самостоятельно везти тело матери в морг Прокуратура Смоленской области начала проверку после публикации в группе «Подслушано Смоленск» истории о том, как местная жительница вытащила тело погибшей мамы из оврага и отвезла его в морг, который находился в 30 километрах от места происшествия.
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