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Русская весна

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Госдума приняла закон о кратном повышении штрафов за продажу вейпов детям

Госдума приняла закон о кратном повышении штрафов за продажу вейпов детям

Госдума приняла на пленарном заседании во втором чтении законопроект, согласно которому продажа несовершеннолетнему табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов может повлечь штраф до 2 млн рублей для юридических лиц.

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