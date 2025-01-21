Госдума приняла закон о кратном повышении штрафов за продажу вейпов детям

Госдума приняла на пленарном заседании во втором чтении законопроект, согласно которому продажа несовершеннолетнему табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов может повлечь штраф до 2 млн рублей для юридических лиц.
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