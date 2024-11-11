Можно ли собрать видеокарту с нуля? Самая быстрая RTX 4090 в мире?

Здравствуйте, читатели! Сегодня мы поговорим о проекте, к которому мы давно не доходили руки. Что это за карты? Наш клиент приобрел один из них для работы, а остальные мы приобрели для экспериментов :) Внутреннее устройство у них примерно одинаковое – нет ни одной микросхемы.
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