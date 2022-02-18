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История Форекс-трейдинга

История Форекс-трейдинга

Валютно-обменный рынок, широко известный как «форекс», является мировым рынком торговли валютой. Это самый крупный и самый ликвидный рынок в мире, совершающий операции на сумму 5,3 триллионов долларов в день или около 220 млрд долларов в час.

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