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Третьяк о хоккее: «Его любил Брежнев, очень большое внимание уделяет Путин. Здорово, что наше руководство понимает: так мы можем воспитывать настоящих патриотов»

Владислав Третьяк выступил в связи с открытием Музея хоккея. «Хочу сказать, это здорово, что мы сегодня присутствуем на открытии Музея хоккея.

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