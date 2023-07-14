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«IT-новости с Антоном Немкиным»

«IT-новости с Антоном Немкиным»

15 июля в 12:00 «Парламентская газета» запускает проект «IT-новости с Антоном Немкиным». Теперь каждую субботу в полдень мы приглашаем вас узнавать из первых уст самые свежие новости в области законотворчества, интернета и высоких технологий.

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