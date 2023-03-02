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Алексеев против «Анахайма»: передача, 3 броска, 2 хита и «+1» за 25:08

Алексеев против «Анахайма»: передача, 3 броска, 2 хита и «+1» за 25:08

Александр Алексеев сделал передачу в овертайме матча с «Анахаймом» (3:2 ОТ). Теперь на счету защитника «Вашингтона» 3 (0+3) балла в 13 играх НХЛ в нынешнем сезоне.

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