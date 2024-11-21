Меркель в своих мемуарах рассказала, что Трамп был очарован Путиным

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, занимавшая пост с 2005 по 2021 год, в своих мемуарах сообщила, что во время встречи с Дональдом Трампом в 2017 году американский лидер задавал ей вопросы о президенте РФ Владимире Путине.