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Кушанашвили — Лолите: «Вы предъявляете Киркорову, что он цепляется за корону. Но отвернулись от меня в тяжелый момент»

Кушанашвили — Лолите: «Вы предъявляете Киркорову, что он цепляется за корону. Но отвернулись от меня в тяжелый момент»

«Голая вечеринка» наделала много шума в Сети: шлейф скандала тянется до сих пор. Филипп Киркоров уверяет, что больше остальных пострадал от поднятой шумихи.

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