Сколько раз в день надо чистить зубы: правила ухода для ЗОЖ-энтузиастов назвала врач

Забота о здоровье полости рта — это не только вопрос эстетики, но и общего благополучия организма. От состояния зубов и десен зависит качество жизни, уверенность в себе, а также здоровье внутренних органов.
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