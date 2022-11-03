Вместо доллара? Банки предлагают гражданам и бизнесу новые продукты в юанях

Крупнейшие российские банки стали запускать новые инструменты в юанях для граждан и бизнеса. Об этом сообщили «Ведомостям» представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Альфа-банка, Совкомбанка и Московского кредитного банка (МКБ).