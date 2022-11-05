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«Боль, грязь, опустошение...» Зрители оценили новую экранизацию романа Ремарка

«Боль, грязь, опустошение...» Зрители оценили новую экранизацию романа Ремарка

Иван Зубов В российских социальных сетях оживленно обсуждают новую американскую экранизацию знаменитого романа немца Эриха Марии Ремарка All Quiet on the Western Front («На Западном фронте без перемен»), только что вышедшую на платформе Netflix.

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