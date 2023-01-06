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Кормье – о бое Махачева и Волкановски: «Это может быть самый большой апсет в истории спорта»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье поделился мыслями о грядущем титульном поединке в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

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