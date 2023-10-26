В Архангельске объявили шорт-лист кинофестиваля Arctic Open

В Архангельске озвучили шорт-лист основной программы VII Международного кинофестиваля Arctic Open. В этом году в основной части конкурсной программы заявлено 58 кинофильмов из 17 стран мира, снятых в 2022–2023 годах.
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