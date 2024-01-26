Граждане смогут устанавливать самозапрет на кредиты напрямую через банки

В поправках ко второму чтению в законопроекте о механизме установки самозапрета на кредиты появился новый способ делать такой самозапрет: подавать заявление о добровольном отказе от получения ссуд планируется разрешить не только на портале «Госуслуги» и в многофункциональных центрах (МФЦ), но и напрямую через банки и микрофинансовые организации (МФО), пишут РБК со ссылкой на текст законопроекта Норма может заработать с января 2026 года.