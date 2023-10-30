Ванная в стиле Прованс

Вряд ли вы найдете интерьер, оформленный исключительно в рамках одного стиля, да и нужны ли такие четкие границы? Чаще можно встретить переплетение смежных стилей в отделке, мебели или аксессуарах одного помещения.
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