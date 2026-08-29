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Energy Fuels завершила сделку по покупке ASM за $243,4 млн для создания редкоеметаллического гиганта

Energy Fuels завершила сделку по покупке ASM за $243,4 млн для создания редкоеметаллического гиганта

Американская горнодобывающая и перерабатывающая корпорация Energy Fuels Inc. официально закрыла сделку по приобретению 100% акций австралийской компании Australian Strategic Materials Ltd (ASM).

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