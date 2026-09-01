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Журнал «Профиль»

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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов

Российский рынок акций во вторник, 1 сентября 2026 года, продолжил расти. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов, достигнув максимальной отметки 2202,1 пункта, что соответствует росту на 1,07%.

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