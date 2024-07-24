Новый Робинзон: Рыбак умудрился более года чудом выжить в открытом море 

Хосе Сальвадор Альваренга питался мясом черепах, кровью птиц и рыбой, которую ему удавалось поймать. Мужчина надеялся, что сигналы, подаваемые проплывающим кораблям, привлекут внимание, но его не замечали.
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