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СК возбудил дело против санитара волгоградского интерната за убийство пациента

СК возбудил дело против санитара волгоградского интерната за убийство пациента

Следственный комитет по Волгоградской области заявил о возбуждении уголовного дела в отношении санитара психоневрологического интерната (ПНИ) в Котовском районе региона по факту смерти пациента специализированного учреждения закрытого типа.

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