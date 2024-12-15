СК возбудил дело против санитара волгоградского интерната за убийство пациента

Следственный комитет по Волгоградской области заявил о возбуждении уголовного дела в отношении санитара психоневрологического интерната (ПНИ) в Котовском районе региона по факту смерти пациента специализированного учреждения закрытого типа.
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