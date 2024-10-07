Россия призвала Германию признать преступления нацистов и пособников геноцидом народов СССР

В комментарии посольства России в ФРГ говорится, что германские власти должны взять на себя мужество и принять решение о признании преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР.
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