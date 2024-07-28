В Японии прошел чемпионат по торможению задним ходом

Победитель необычного соревнования остановился на Toyota MR2 всего в сантиметре от конуса. Второй ежегодный фестиваль 4A-G — это чествование всех автомобилей, оснащенных рядным четырехцилиндровым двигателем, от Toyota Corolla AE86 до Toyota MR2 и многих других.