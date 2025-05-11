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  • Вадим Скоробогатов
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  • Юрий анин
    Наследники нацист...

Наследники нацистов собрались 9 мая на еврошабаш — "судить" Россию

Наследники нацистов собрались 9 мая на еврошабаш — "судить" Россию

Именно в 80-ю годовщину победы советского народа над нацизмом приверженцы евроатлантизма собрались на антироссийский шабаш во Львове, пытаясь создать видимость хоть какого-то политического и геостратегического значения.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
А вот чтО делает среди европридурков бледная эстонская сукоМОЛЬ??
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10 час.
владимир рябченко
Истинная столица Бандерштадта...
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7 час.
Юрий анин
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6 час.
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