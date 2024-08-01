К Apple Vision Pro подключили мозговой имплант. Это проект компании Synchron

Компания Synchron объявила о подключении своего мозгового имплантата к гарнитуре Apple Vision ProКомпания Synchron, разрабатывающая интерфейсы мозг-компьютер (BCI), объявила о значительном прогрессе своей технологии: их мозговой имплант теперь может синхронизироваться с гарнитурой Apple Vision Pro, что позволяет пользователям с ограниченной физической подвижностью управлять устройством с помощью мысли.