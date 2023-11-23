Как россияне, живущие на две страны, отнеслись к решению Хельсинки

Почти полностью закрывается граница между Россией и Финляндией. Только один пограничный контрольно-пропускной пункт (КПП) останется открытым в ночь с 24 на 25 ноября — самый северный пограничный переход «Райа-Йоосеппи», который работает только четыре часа в сутки.