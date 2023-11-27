Кто из российских футболистов отдал часть своей «баснословной зарплаты» на нужды СВО? Никто, видать пухнут от ж... . Зарплаты футболистов в России

Сергей Федотов

Футбол в России нужно запретить не менее, чем на 2-3 поколения. Чтоб даже упоминания о нём не было. Чтоб все забыли, что это такое. И кто такие эти дзюбы и березуцкие. Потом начинать всё заново. С нуля. Может что и получится. А пока отечественный футбол кратко, но точно можно описать стихами Тимура Шаова. - Это словно у сиротки - Хлебца отобрать кусок. - Это как предложат водки, - Отхлебнёшь, а это сок.....