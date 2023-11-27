Медвежий угол
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Медвежий угол

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Кто из российских футболистов отдал часть своей «баснословной зарплаты» на нужды СВО? Никто, видать пухнут от ж... . Зарплаты футболистов в России

Кто из российских футболистов отдал часть своей «баснословной зарплаты» на нужды СВО? Никто, видать пухнут от ж... . Зарплаты футболистов в России

Футболисты – патриоты? Да щаз Не хочу обидеть спортсменов и их поклонников, но, положа руку на сердце, признаем: патриотизм в современном спорте – это что-то символическое и “номинальное” (как сказала одна известная спортсменка, “гордость отечественной лёгкой атлетики – с лёгкостью перепрыгнувшая из своей страны в чужую) Вот, например, Александр Овечкин (и очень многие другие)… Гордимся, радуемся, восхищаемся.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Поменьше вам слушать провокаторов надо. Соломатин, к примеру, на СВО. Почему &quot;депутат&quot; его не упомянул ? Рекламу предвыборную депутат делает ?
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5 час.
Сергей Федотов
Футбол в России нужно запретить не менее, чем на 2-3 поколения. Чтоб даже упоминания о нём не было. Чтоб все забыли, что это такое. И кто такие эти дзюбы и березуцкие. Потом начинать всё заново. С нуля. Может что и получится. А пока отечественный футбол кратко, но точно можно описать стихами Тимура Шаова. - Это словно у сиротки - Хлебца отобрать кусок. - Это как предложат водки, - Отхлебнёшь, а это сок.....
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5 час.
СК
Сергей Козлов
А где где остальные все в сраке молчат да просто слов уже нет!
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3 час.

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