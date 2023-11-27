Кто из российских футболистов отдал часть своей «баснословной зарплаты» на нужды СВО? Никто, видать пухнут от ж... . Зарплаты футболистов в России

Футболисты – патриоты? Да щаз Не хочу обидеть спортсменов и их поклонников, но, положа руку на сердце, признаем: патриотизм в современном спорте – это что-то символическое и “номинальное” (как сказала одна известная спортсменка, “гордость отечественной лёгкой атлетики – с лёгкостью перепрыгнувшая из своей страны в чужую) Вот, например, Александр Овечкин (и очень многие другие)… Гордимся, радуемся, восхищаемся.
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