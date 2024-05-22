Средняя продолжительность жизни в Омской области выросла почти до 72 лет — минздрав. Новости Омска.
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Средняя продолжительность жизни в Омской области выросла почти до 72 лет — минздрав. Новости Омска.