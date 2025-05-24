В День химика Олег Коробченко вручил награды работникам химотрасли Менделеевского района

Фото: пресс-служба администрации Менделеевского района Заместитель Премьер-министра и министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко 23 мая принял участие в праздновании Дня химика в Менделеевске и наградил работников химической отрасли.
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