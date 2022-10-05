Серия встреч болельщиков с гандбольным клубом «Чеховские медведи» началась в Подмосковье

В Подмосковье начался уникальный осенний фестиваль «Выходные с „Чеховскими медведями“. Проект начался 2 октября в Чехове, где каждое воскресенье на протяжении октября спортсмены гандбольного клуба собираются проводить встречи со своими болельщиками.