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Серия встреч болельщиков с гандбольным клубом «Чеховские медведи» началась в Подмосковье

Серия встреч болельщиков с гандбольным клубом «Чеховские медведи» началась в Подмосковье

В Подмосковье начался уникальный осенний фестиваль «Выходные с „Чеховскими медведями“. Проект начался 2 октября в Чехове, где каждое воскресенье на протяжении октября спортсмены гандбольного клуба собираются проводить встречи со своими болельщиками.

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