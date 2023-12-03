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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдуард Латыпов: «Борюсь до конца, несмотря на промахи. Постепенно буду выходить на свой уровень в стрельбе»

Латыпов победил с тремя промахами.  «Борюсь до конца, несмотря на промахи. Сегодня погодные условия очень сложные, ветер – понимал, что могут быть ошибки соперников.

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